На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы

Новости США. На Аляске пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Есть погибший, еще около 10 человек пострадали, среди них много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер перевозил школьную команду по плаванию вместе с сопровождающими из города Анкоридж. Пилотам не удалось приземлить самолет с первого раза, поэтому они пошли на повторный заход. Однако во время второй попытки лайнеру не хватило посадочной полосы, чтобы остановиться. В результате самолет завис на берегу над водоемом.