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На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы

19 октября 2019 14:34
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Новости США. На Аляске пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Есть погибший, еще около 10 человек пострадали, среди них много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы-1

Лайнер перевозил школьную команду по плаванию вместе с сопровождающими из города Анкоридж. Пилотам не удалось приземлить самолет с первого раза, поэтому они пошли на повторный заход. Однако во время второй попытки лайнеру не хватило посадочной полосы, чтобы остановиться. В результате самолет завис на берегу над водоемом.

На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы-4

На месте работают спасатели. Специалисты устанавливают причины случившегося.

На Аляске самолёт со школьниками выкатился за пределы взлётной полосы-7

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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