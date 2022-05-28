На акции против уничтожения советских мемориалов латвийская полиция задерживает демонстрантов

Новости Латвии. Двое демонстрантов задержаны в Риге у памятника Освободителям, где была запланирована акция против уничтожения советских мемориалов. Около полудня к монументу пришли несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь полиция Латвии направила туда дополнительные силы, чтобы не допустить проведения акции. Ее участники собирались выступить против действий правящих в стране партий, уничтожающих памятники и традиции. Ранее вице-мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что до 15 ноября монумент советским воинам будет уничтожен. В Рижской думе не исключают, что мемориал могут взорвать.

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