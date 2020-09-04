На акции протеста в США полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики

Сотни человек вышли на улицы после того, как было опубликовано видео с задержанием темнокожего мужчины.

Новости США. Новая горячая точка на карте США: в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, акция протеста завершилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в марте 2020 года. На кадрах видно, как силовики надели на голову подозреваемого мешок. Спустя неделю мужчина скончался в больнице. Семерых полицейских, причастных к инциденту, уволили. Однако толпу это не успокоило.