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На акции протеста в США полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики

04 сентября 2020 13:23
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Новости США. Новая горячая точка на карте США: в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, акция протеста завершилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек вышли на улицы после того, как было опубликовано видео с задержанием темнокожего мужчины.

На акции протеста в США полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики-1

Инцидент произошел в марте 2020 года. На кадрах видно, как силовики надели на голову подозреваемого мешок. Спустя неделю мужчина скончался в больнице. Семерых полицейских, причастных к инциденту, уволили. Однако толпу это не успокоило.

На акции протеста в США полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики-4

Демонстранты строили баррикады и бросали в правоохранителей бутылки. В ответ стражи порядка применили силу: слезоточивый газ и перцовые баллончики.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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