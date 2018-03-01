На 82 году жизни скончался исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут»

Новости Мексики. 28 февраля 2018 года в Мексике на 82 году жизни умер актёр Рохелио Герра.

Об этом сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики. На странице в Twitter ассоциация выразила свои соболезнования семье и друзьям актёра.

Рохелио Герра родился в 1936 году в Агуаскальентесе. В начале жизненного пути мужчина играл в театральных пьесах. В 1963 году актёр получил первую роль в кино. За свою карьеру Рохелио снялся в 101 фильме.

Герра владел испанским и английским языками. Свои первые мексиканские фильмы мужчина самостоятельно переозвучил на английский язык.

Известность к актёру пришла после главной роли в телесериале «Богатые тоже плачут».

В 2013 году Рохелио оставил кинематограф. Мужчина занялся ваянием скульптурных композиций, а также вёл курсы актёрского мастерства для взрослых и детей.