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На 82 году жизни скончался исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут»

01 марта 2018 08:29
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Новости Мексики. 28 февраля 2018 года в Мексике на 82 году жизни умер актёр Рохелио Герра.  

Об этом сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики. На странице в Twitter ассоциация выразила свои соболезнования семье и друзьям актёра.  

Рохелио Герра родился в 1936 году в Агуаскальентесе. В начале жизненного пути мужчина играл в театральных пьесах. В 1963 году актёр получил первую роль в кино. За свою карьеру Рохелио снялся в 101 фильме.  

Герра владел испанским и английским языками. Свои первые мексиканские фильмы мужчина самостоятельно переозвучил на английский язык.  

Известность к актёру пришла после главной роли в телесериале «Богатые тоже плачут».  

В 2013 году Рохелио оставил кинематограф. Мужчина занялся ваянием скульптурных композиций, а также вёл курсы актёрского мастерства для взрослых и детей.  

# Некролог # Рохелио Герра

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