На 51 млн человек выросло число мигрантов в мире за 9 лет

За последние 9 лет число мигрантов в мире выросло на 51 миллион. Они составляют 3,5 % населения Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее количество международных беженцев, по данным на этот год, находится в странах Европы. В общей сложности – 82 миллиона человек. Второе место по числу переселенцев занимает Северная Америка, третье – Северная Африка.

В докладе ООН также отмечается, что в мире продолжает расти вынужденное переселение вследствие войн и других подобных обстоятельств.