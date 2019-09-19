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На 51 млн человек выросло число мигрантов в мире за 9 лет

19 сентября 2019 07:38
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За последние 9 лет число мигрантов в мире выросло на 51 миллион. Они составляют 3,5 % населения Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 51 млн человек выросло число мигрантов в мире за 9 лет -1

Наибольшее количество международных беженцев, по данным на этот год, находится в странах Европы. В общей сложности – 82 миллиона человек. Второе место по числу переселенцев занимает Северная Америка, третье – Северная Африка.

В докладе ООН также отмечается, что в мире продолжает расти вынужденное переселение вследствие войн и других подобных обстоятельств.

На 51 млн человек выросло число мигрантов в мире за 9 лет -4

# Беженцы # Фотофакт

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