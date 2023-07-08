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На 11 июля Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

08 июля 2023 08:31
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Россия запросила новое открытое заседание Совета безопасности ООН на 11 июля, чтобы обсудить взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил первый заместитель российского постпреда в Telegram-канале, пишет РИА Новости. РФ также попросила представителей Дании, Германии и Швеции представить отчет о расследовании этого преступления. 

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года, и компания Nord Stream AG назвала это ЧП актом международного терроризма. Германия, Дания и Швеция продолжают расследование, но пока не достигли конкретных результатов. В западных СМИ появились публикации, связывающие взрывы с «украинским следом».

# Международная политика

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