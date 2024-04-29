На 10 лет вперед. Украина ведет переговоры с США о поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров между США и Украиной о предоставлении Киеву военной, финансовой и политической поддержки на следующие 10 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Это предусматривает в том числе совместное производство оружия. Эти переговоры ведутся в рамках работы над двухсторонним соглашением о взаимодействии в сфере обеспечения безопасности, которое Киев хочет сделать «наиболее сильным» из подобных соглашений.

Кроме того, ранее британский премьер Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания будет и дальше оказывать Украине помощь военного характера как минимум до окончания десятилетия. В январе он анонсировал самый большой пакет помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Зеленским десятилетний договор о сотрудничестве в сфере безопасности.