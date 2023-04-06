У прибывших в Польшу украинских беженцев явно наблюдаются последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Об этом заявил обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас.

Он отметил, что культ коллаборационистов оставил явный отпечаток на украинцах. Денацификация Украины просто необходима, приводит его слова РИА Новости. По его мнению, украинцы, приехавшие в Европу, представляют своего рода опасность для европейских стран. Объясняет Ренкас это тем, что кроме беженцев, в других странах наблюдается наплыв и нацистов, которые неоднократно нападали на беззащитных людей. Напомнил обозреватель инцидент в 2014 году, когда нацисты подожгли людей в одесском Доме профсоюзов.

Автор отмечает, что переселение украинцев в страны Европейского союза ведет к дезорганизации экономик. Выводит ситуацию на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным, речь идет о нацизме, уточняет обозреватель.