Зенитно-ракетный комплекс Patriot лишился всех 32 ракет при попытке перехватить гиперзвуковой «Кинжал» РФ. Российская сторона поразила ЗРК одним ударом в Киеве. В США издание Military Watch Magazine объяснило читателем, что произошло в Украине с вооружением, которое ей передала Америка. Информацию издания приводит ТАСС.

Авторы материала отмечают, что стоимость выпущенных из ЗРК Patriot ракет составила 96 млн долларов. Ни одна не ударила по цели. Во вторник, 16 мая, российское оборонное ведомство отрапортовало о поражении в украинской столице американского зенитно-ракетного комплекса. Двумя днями позже в Пентагоне сообщили, что переданная Киеву система после ремонта приведена в боевое состояние. На вооружении ВСУ есть два Patriot . Один ЗРК в Украину отправили Штаты, второй – совместно ФРГ и Нидерланды. Издание пишет, что каждая установка стоит примерно 1 млрд долларов, а цена одной ракеты для Patriot составляет от трех до четырех миллионов долларов.