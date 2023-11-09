MWM: НАТО уступает России в количестве и качестве зенитных ракет

Российская Федерация владеет такой зенитной ракетой, которая не имеет аналогов в мире, а также производит большее количество боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

Ракета 40H6, являющейся загоризонтной, дает возможности комплексу С-400 наносить удары по низколетящим самолетам и крылатым ракетам на большой дистанции. Также в зарубежном журнале охарактеризовали параметры ракеты как «бесподобные».

Ранее вице-премьер Денис Мантуров отметил, что сегодня только российские зенитки могут ликвидировать гиперзвуковые ракеты.