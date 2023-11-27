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MWM: истребители РФ Су-30CM эффективно уничтожают безэкипажные катера ВСУ

27 ноября 2023 13:30
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Американское издание Military Watch Magazine обратило внимание на результативность использования в зоне спецоперации российского истребителя Су-30СМ для поражения украинских безэкипажных катеров. Об этом пишет РИА Новости.

Этот истребитель отличается высокой выносливостью, маневренностью и оборудован уникальной РЛС Н011М «Барс» с предельной дальностью обнаружения 400 км. Это позволяет обеспечить высокую степень осведомленности о воздушной, наземной и морской цели.

Этот истребитель может использоваться для решения различных задач. На видеозаписи, сделанной ранее Минобороны РФ, видно, как корабли Су-30СМ и Су-24М осуществляют боевое патрулирование в акватории у берегов Крыма и уничтожают безэкипажные украинские катера.

# Оружие и боеприпасы

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