MWM: истребители РФ Су-30CM эффективно уничтожают безэкипажные катера ВСУ

Американское издание Military Watch Magazine обратило внимание на результативность использования в зоне спецоперации российского истребителя Су-30СМ для поражения украинских безэкипажных катеров. Об этом пишет РИА Новости.

Этот истребитель отличается высокой выносливостью, маневренностью и оборудован уникальной РЛС Н011М «Барс» с предельной дальностью обнаружения 400 км. Это позволяет обеспечить высокую степень осведомленности о воздушной, наземной и морской цели.

Этот истребитель может использоваться для решения различных задач. На видеозаписи, сделанной ранее Минобороны РФ, видно, как корабли Су-30СМ и Су-24М осуществляют боевое патрулирование в акватории у берегов Крыма и уничтожают безэкипажные украинские катера.