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МВФ ухудшил прогноз мировой инфляции – в 2023-м она достигнет 7%

12 апреля 2023 08:33
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Международный валютный фонд ухудшил прогноз мировой инфляции. В 2023 году она достигнет 7 %, что гораздо больше, чем ожидалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ ухудшил прогноз мировой инфляции – в 2023-м она достигнет 7%-1

Специалистам МВФ пришлось признать, что они были слишком оптимистичны, приступая к своим исследованиям. Экономическая реальность оказалась гораздо мрачнее. Ситуация на мировых рынках, которая и так сейчас очень нестабильна, осложняется вспыхнувшим банковским кризисом. Поэтому скачки цен на продукты питания и энергоносители скорее всего будут продолжаться и дальше.

# Экономический кризис # Фотофакт

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