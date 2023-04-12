Международный валютный фонд ухудшил прогноз мировой инфляции. В 2023 году она достигнет 7 %, что гораздо больше, чем ожидалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалистам МВФ пришлось признать, что они были слишком оптимистичны, приступая к своим исследованиям. Экономическая реальность оказалась гораздо мрачнее. Ситуация на мировых рынках, которая и так сейчас очень нестабильна, осложняется вспыхнувшим банковским кризисом. Поэтому скачки цен на продукты питания и энергоносители скорее всего будут продолжаться и дальше.