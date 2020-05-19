МВФ: мировая экономика в 2020 году сократится на 3 %

Новости мира. Мировая торговля упадет максимальными темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой прогноз сделали эксперты на Конференции ООН по торговле и развитию.
Новости мира. Мировая торговля упадет максимальными темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой прогноз сделали эксперты на Конференции ООН по торговле и развитию.
Подобное наблюдалось во время мирового финансового кризиса в 2009 году. И если тогда мировая торговля восстановилась быстро, то сейчас спад происходит более резко и перспективы неясны. Они будут зависеть от темпов восстановления и спроса на товары.
Международный валютный фонд прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году сократится на 3 % в результате глобального спада активности, что станет самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов.