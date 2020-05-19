Прямой эфир

МВФ: мировая экономика в 2020 году сократится на 3 %

19 мая 2020 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Мировая торговля упадет максимальными темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой прогноз сделали эксперты на Конференции ООН по торговле и развитию.

МВФ: мировая экономика в 2020 году сократится на 3 %-1

Подобное наблюдалось во время мирового финансового кризиса в 2009 году. И если тогда мировая торговля восстановилась быстро, то сейчас спад происходит более резко и перспективы неясны. Они будут зависеть от темпов восстановления и спроса на товары.

МВФ: мировая экономика в 2020 году сократится на 3 %-4

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году сократится на 3 % в результате глобального спада активности, что станет самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов.

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания решила запретить свободную трудовую иммиграцию из Европы
19 мая 2020 11:40

Великобритания решила запретить свободную трудовую иммиграцию из Европы

В Израиле открылся пляжный сезон, а во Франции началась учёба в школах
19 мая 2020 11:31

В Израиле открылся пляжный сезон, а во Франции началась учёба в школах

Впервые с 13 апреля. Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель
18 мая 2020 14:08

Впервые с 13 апреля. Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель