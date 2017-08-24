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МВД Великобритании по ошибке отправила сотне граждан Евросоюза уведомление о депортации

24 августа 2017 12:11
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Новости Великобритании. МВД Великобритании по ошибке уведомило сотню граждан ЕС о предстоящей депортации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об оплошности сотрудников министерства стало известно после того, как преподаватель из Финляндии, уже много лет проживающая вместе с мужем-британцем, разместила в соцсетях полученное уведомление.

Ранее премьер Тереза Мэй заявляла, что после выхода государства из Евросоюза граждане ЕС, проживающие в королевстве не менее 5 лет, будут обладать теми же правами, что и британцы.

# Курьезы

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