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МВД Таджикистана: граждане, о которых писали в СМИ, не имеют отношения к теракту

23 марта 2024 15:04
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МВД Таджикистана сообщило, что два гражданина, указанных в полицийских наводках, не имеют никакого отношения к теракту. Об этом пишет РИА Новости.

Риводжддин Исмонов и Махмадрасул Насриддинов в ноябре 2023 года вернулись из РФ и с тех пор проживают в Таджикистане. Также установлено, что в Самаре во время теракта был Рустам Назаров, который работает таксистом.

Вечером в пятницу ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Согласно данным Следственного комитета РФ, число жертв достигло 115 человек.

Ворвавшиеся в зал террористы использовали оружие, припрятанное в тайнике, а после атаки попытались скрыться, двигаясь в направлении российско-украинской границы. В итоге были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста. В настоящее время задержанных везут в Москву.

# Международная политика

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