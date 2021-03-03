МВД России будет пресекать вовлечение подростков в незаконные уличные акции
Новости России. Необходимо реагировать в соответствии с законом: Владимир Путин потребовал пресекать вовлечение подростков в незаконные уличные акции. Об этом он заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российский лидер также добавил, что Министерству совместно с другими ведомствами, несмотря на уже имеющиеся успехи, необходимо продолжать вести мониторинг интернет-пространства, а также активнее выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконную деятельность.
Отметим, именно интернет стал главным местом распространения призывов к несанкционированным митингам. Во время массовых акций в январе одной из основных платформ для подобных действий был популярный среди молодежи сервис TikTok.