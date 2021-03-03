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МВД России будет пресекать вовлечение подростков в незаконные уличные акции

03 марта 2021 18:19
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Новости России. Необходимо реагировать в соответствии с законом: Владимир Путин потребовал пресекать вовлечение подростков в незаконные уличные акции. Об этом он заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД России будет пресекать вовлечение подростков в незаконные уличные акции-1

Российский лидер также добавил, что Министерству совместно с другими ведомствами, несмотря на уже имеющиеся успехи, необходимо продолжать вести мониторинг интернет-пространства, а также активнее выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконную деятельность.

МВД России будет пресекать вовлечение подростков в незаконные уличные акции-4

Отметим, именно интернет стал главным местом распространения призывов к несанкционированным митингам. Во время массовых акций в январе одной из основных платформ для подобных действий был популярный среди молодежи сервис TikTok.

# Акции протеста # Владимир Путин # Фотофакт

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