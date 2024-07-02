МВД РФ разыскивает организатора белорусского экстремистского формирования

МВД РФ объявило в международный розыск Вадима Прокопьева, являющегося одним их организаторов белорусского экстремистского образования «Погоня», занимавшегося набором и обучением боевиков в Чехии, Польше и в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Другим одним из организаторов «Погони» является Валерий Сахащик. В ноябре 2022 года МВД Беларуси завело уголовное дело в отношении организаторов данного формирования.

В Варшаве был создан вербовочно-финансовый центр «Погони» для отбора людей с опытом военной службы. «Погоня» начала воевать в марте 2022 года на стороне ВСУ и прекратила существование летом 2023 года.