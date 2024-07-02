Прямой эфир

МВД РФ разыскивает организатора белорусского экстремистского формирования

02 июля 2024 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

МВД РФ объявило в международный розыск Вадима Прокопьева, являющегося одним их организаторов белорусского экстремистского образования «Погоня», занимавшегося набором и обучением боевиков в Чехии, Польше и в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Другим одним из организаторов «Погони» является Валерий Сахащик. В ноябре 2022 года МВД Беларуси завело уголовное дело в отношении организаторов данного формирования.

В Варшаве был создан вербовочно-финансовый центр «Погони» для отбора людей с опытом военной службы. «Погоня» начала воевать в марте 2022 года на стороне ВСУ и прекратила существование летом 2023 года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок Америки. Уругвай минимально обыграл США и вышел в 1/4 финала
02 июля 2024 08:15

Кубок Америки. Уругвай минимально обыграл США и вышел в 1/4 финала

Орбан прибыл в Киев, где намерен обсудить с Зеленским установление мира
02 июля 2024 07:48

Орбан прибыл в Киев, где намерен обсудить с Зеленским установление мира

В Мексике готовятся к тропическому шторму «Крис»
02 июля 2024 07:36

В Мексике готовятся к тропическому шторму «Крис»