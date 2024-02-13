МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была объявлена в розыск МВД России. Об этом пишет РИА Новости.

Конкретные данные об уголовной статье, по которой она разыскивается, не раскрываются. Кая Каллас известна русофобскими взглядами, она считает РФ неизменной угрозой для стран Запада и выразила стремление возглавить НАТО, чтобы дать отпор Москве.

Она также выступает за ликвидацию советских мемориалов в Эстонии, принимает участие в акциях по запрету виз для русских на европейском уровне и хочет изменить эстонскую конституцию, чтобы запретить русским и белорусам участвовать в местных выборах. Каллас является премьер-министром с января 2021 года.