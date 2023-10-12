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МВД Латвии готовится закрыть два пункта пропуска с Россией 16 октября

12 октября 2023 13:49
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Министерство внутренних дел Латвии выступило с предложением закрыть с 16 октября контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Это обусловлено тем, что в России изменился порядок въезда в страну украинцев, прибывших из других стран. Теперь въезд в Россию возможен только через КПП «Лудонка» в Псковской области и аэропорт «Шереметьево» в Москве. Такое решение России, по мнению Латвии, является ответной мерой на введенный ЕС запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. С закрытием этих пунктов пропуска на границе России с Латвией останутся еще два.

# Международная политика

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