Прямой эфир

Мужчина устроил стрельбу в центре «Рязанский» в Москве. Двое погибли, четверо ранены

07 декабря 2021 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Двое погибших, четверо раненых. ЧП на юго-востоке Москвы: мужчина устроил стрельбу в центре предоставления госуслуг «Рязанский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мужчина устроил стрельбу в центре «Рязанский» в Москве. Двое погибли, четверо ранены-1

По предварительным данным, мужчину разозлил охранник. Он сделал замечание посетителю, что тот пришел без маски. В ответ 45-летний житель Москвы открыл огонь на поражение из боевого оружия. В результате застрелены сотрудница и посетитель центра. Ранее сообщали, что подозреваемый – это некий Сергей Глазов. Однако мужчина заявил, что не имеет к трагедии никакого отношения.  

Мужчина устроил стрельбу в центре «Рязанский» в Москве. Двое погибли, четверо ранены-4

Чтобы опровергнуть слухи, он записал видео о том, как на момент происшествия занимался домашними делами. Человек, фото которого попало в СМИ по ошибке, оказался однофамильцем стрелявшего. В квартире настоящего подозреваемого сейчас идет обыск, там находятся кинологи и саперы. СК возбудил уголовное дело. Стрелявшему назначена психиатрическая экспертиза.  

# Стрельба # Сергей Глазов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Беларусь
07 декабря 2021 16:42

ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Беларусь

Пара из Германии установила дома 444 новогодние ёлки
07 декабря 2021 15:02

Пара из Германии установила дома 444 новогодние ёлки

В Чехии объявили о начале обязательной вакцинации пенсионеров. В Европе учащаются случаи заболевания омикрон-штаммом
07 декабря 2021 14:54

В Чехии объявили о начале обязательной вакцинации пенсионеров. В Европе учащаются случаи заболевания омикрон-штаммом