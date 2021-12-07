Мужчина устроил стрельбу в центре «Рязанский» в Москве. Двое погибли, четверо ранены

Новости России. Двое погибших, четверо раненых. ЧП на юго-востоке Москвы: мужчина устроил стрельбу в центре предоставления госуслуг «Рязанский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, мужчину разозлил охранник. Он сделал замечание посетителю, что тот пришел без маски. В ответ 45-летний житель Москвы открыл огонь на поражение из боевого оружия. В результате застрелены сотрудница и посетитель центра. Ранее сообщали, что подозреваемый – это некий Сергей Глазов. Однако мужчина заявил, что не имеет к трагедии никакого отношения.