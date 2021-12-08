Мужчина, убивший двух человек в московском МФЦ, признал вину

По его словам, ранее он служил во внешней разведке и был уволен в звании подполковника. Пенсии не получал, так как стаж службы менее 20 лет. Чтобы решить эту проблему, подозреваемый и пришел в МФЦ, а ему фактически отказали в помощи, к тому же стали требовать надеть маску. Разозлившись, мужчина открыл огонь. Смертельными выстрелы стали для двоих человек, еще четверо получили ранения. Стрелявшему назначена психиатрическая экспертиза. Ему грозит пожизненное.