Мужчина, убивший двух человек в московском МФЦ, признал вину

Новости России. Московский стрелок, убивший 7 декабря двух человек, признал вину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Московский стрелок, убивший 7 декабря двух человек, признал вину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина, устроивший расправу в московском центре предоставления госуслуг, также подтвердил, что владел оружием нелегально. Правда, задержанный все равно попытался оправдаться.
По его словам, ранее он служил во внешней разведке и был уволен в звании подполковника. Пенсии не получал, так как стаж службы менее 20 лет. Чтобы решить эту проблему, подозреваемый и пришел в МФЦ, а ему фактически отказали в помощи, к тому же стали требовать надеть маску. Разозлившись, мужчина открыл огонь. Смертельными выстрелы стали для двоих человек, еще четверо получили ранения. Стрелявшему назначена психиатрическая экспертиза. Ему грозит пожизненное.