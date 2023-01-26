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Мужчина с мачете напал на священнослужителей в двух церквях – один человек погиб, четверо ранены

26 января 2023 08:07
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Новости Испании. В Испании при нападении на церкви убит один человек, четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с мачете напал на священнослужителей в двух церквях – один человек погиб, четверо ранены-1

Трагедия произошла в городе Альхесирас на юге страны. По сообщению властей, неизвестный, вооруженный мачете, напал на священнослужителей в двух разных храмах в центре города, которые расположены в 300 метрах друг от друга. Полиция задержала нападавшего. Что заставило его пойти на преступление, пока неясно. Прокуратура рассматривает случившееся как возможный теракт.

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# Нападение # Новости Испании # Фотофакт

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