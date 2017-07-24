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Мужчина с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии, нападавший скрылся

24 июля 2017 11:44
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Новости Швейцарии. Со слов очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старой части города Шаффхаузен. Местная пресса сообщает о том, что пять человек ранены, двое – серьезно.

Нападавший скрылся. Центр города оцеплен. 

Даниэль Майли, представитель полиции кантона Шаффхаузен:
Мы направили подкрепление.

По информации Швейцарского телеграфного агентства (ATS), «крупные силы полиции мобилизованы для розыска человека, ранившего нескольких лиц».

Подозреваемого описывают как высокого мужчину, рост которого около 1,9 м.

По словам свидетелей трагедии, мужчина был неопрятно одет, некоторые очевидцы говорят о его «болезненном виде».

Кадры с места событий здесь

# Нападение

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