Мужчина расстрелял жителей двух домов в Канаде

Пять человек, в том числе трое детей были убиты в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари в провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в полиции, преступник зашел в два дома, расстрелял их жителей, после чего скрылся. Позже мужчина был найден мертвым. Предположительно он покончил с собой. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы стрелка.