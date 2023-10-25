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Мужчина расстрелял жителей двух домов в Канаде

25 октября 2023 11:25
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Пять человек, в том числе трое детей были убиты в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари в провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина расстрелял жителей двух домов в Канаде-1

Как рассказали в полиции, преступник зашел в два дома, расстрелял их жителей, после чего скрылся. Позже мужчина был найден мертвым. Предположительно он покончил с собой. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы стрелка.

# Стрельба # Фотофакт

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