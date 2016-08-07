Мужчина, напугавший сотрудников кафе в Германии, прятался в подвале

Новости Германии. Спецназ взял штурмом кафе на западе Германии, где, как мы ранее сообщали, забаррикадировался мужчина. Наступательная группа нашла злоумышленника в подвале заведения. Там он, как ни странно, прятался.

Да и оружия при себе у нарушителя не оказалось.

Полиция ФРГ уверила, что он точно никакого отношения к исламистам не имеет. Задержанный родом из Македонии. Напоминаем: около часа дня по минскому времени мужчина забежал в кафе – его одежда была в крови – и потребовал у всех покинуть заведение. Персонал решил, что им угрожают оружием, тем самым запутал полицию. В настоящий момент мужчина задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.