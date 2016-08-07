Прямой эфир

Мужчина, напугавший сотрудников кафе в Германии, прятался в подвале

07 августа 2016 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Спецназ взял штурмом кафе на западе Германии, где, как мы ранее сообщали, забаррикадировался мужчина. Наступательная группа нашла злоумышленника в подвале заведения. Там он, как ни странно, прятался.

Да и оружия при себе у нарушителя не оказалось.

Полиция ФРГ уверила, что он точно никакого отношения к исламистам не имеет. Задержанный родом из Македонии. Напоминаем: около часа дня по минскому времени мужчина забежал в кафе – его одежда была в крови – и потребовал у всех покинуть заведение. Персонал решил, что им угрожают оружием, тем самым запутал полицию. В настоящий момент мужчина задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
На западе Германии неизвестный мужчина захватил кафе
07 августа 2016 12:46

На западе Германии неизвестный мужчина захватил кафе

Резня в Ираке: боевики ИГ убили 85 мирных жителей и взяли в заложники сотни человек
06 августа 2016 12:53

Резня в Ираке: боевики ИГ убили 85 мирных жителей и взяли в заложники сотни человек

13 человек погибли во французском баре из-за свечей на торте, которые спровоцировали пожар
06 августа 2016 10:38

13 человек погибли во французском баре из-за свечей на торте, которые спровоцировали пожар