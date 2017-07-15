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Мужчина, который устроил расправу над туристками в Хургаде, оказался экстремистом

15 июля 2017 17:58
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Новости Египта. Египетские следователи выясняют мотивы смертельной атаки на туристов в курортной Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что преступнику 28 лет и он последователь известной экстремистской организации.

Во время допроса мужчина сообщил, что исповедует идеологию этой группировки.

Мужчина, который устроил расправу над туристками в Хургаде, оказался экстремистом-1

Напоминаем, что злоумышленник атаковал туристов в одной из местных гостиниц 14 июля. На закрытый пляж он попал через соседний, общественный. Нападал с ножом только на иностранных граждан. ФРГ уже подтвердила информацию о гибели двух женщин из Германии. Ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. В Хургаде усилены патрули.

Дополнительные наряды выставлены у всех гостиниц.

# Фотофакт # Нападение

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