Мужчина, который устроил расправу над туристками в Хургаде, оказался экстремистом

Новости Египта. Египетские следователи выясняют мотивы смертельной атаки на туристов в курортной Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что преступнику 28 лет и он последователь известной экстремистской организации.
Во время допроса мужчина сообщил, что исповедует идеологию этой группировки.
Напоминаем, что злоумышленник атаковал туристов в одной из местных гостиниц 14 июля. На закрытый пляж он попал через соседний, общественный. Нападал с ножом только на иностранных граждан. ФРГ уже подтвердила информацию о гибели двух женщин из Германии. Ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. В Хургаде усилены патрули.
Дополнительные наряды выставлены у всех гостиниц.