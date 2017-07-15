Мужчина, который устроил расправу над туристками в Хургаде, оказался экстремистом

Напоминаем, что злоумышленник атаковал туристов в одной из местных гостиниц 14 июля. На закрытый пляж он попал через соседний, общественный. Нападал с ножом только на иностранных граждан. ФРГ уже подтвердила информацию о гибели двух женщин из Германии. Ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. В Хургаде усилены патрули.

Дополнительные наряды выставлены у всех гостиниц.