Мужчина, кинувшийся с ножами на полицию в Таллине, скончался в больнице

К уголовной ответственности не привлекался.

Новости Эстонии. Правоохранители пытаются выяснить мотивы злоумышленника. Уже установлено: мужчина 33 лет, гражданин Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее в отделение полиции поступило сообщение об агрессивном человеке, вооруженном двумя ножами. К месту ЧП прибыли стражи порядка. Однако достучаться до мужчины не удалось, и тот бросился в атаку.

Правоохранителям пришлось открыть огонь на поражение. Нападавшего доставили в больницу, однако спасти не удалось.