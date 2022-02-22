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Музей будущего в Дубае: архитектурное чудо и масштабная выставка технологий

22 февраля 2022 11:18
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Новости ОАЭ. В Дубае открыли музей будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффектное появление изобретателя реактивного костюма, как и новая достопримечательность, сразило публику.

Музей будущего в Дубае: архитектурное чудо и масштабная выставка технологий-1

Здание в столице ОАЭ в виде перстня уже считается архитектурным чудом и завоевало мировое признание. Экспозиция музея посвящена изучению угроз и возможностей нашего времени и развивающимся технологиям. Корпус из нержавеющей стали покрыт цитатами арабской каллиграфии. Одна из них звучит так: «Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь». Внутри поразительного здания уже находится постоянная выставка технологий. Под нее отведено семь этажей.

# Музеи # Фотофакт

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