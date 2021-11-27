Мутация названа «омикрон». В ВОЗ заявили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса

ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма COVID-19. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но уже известно, что штамм есть и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.