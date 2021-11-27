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Мутация названа «омикрон». В ВОЗ заявили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса

27 ноября 2021 13:49
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ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма COVID-19. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но уже известно, что штамм есть и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мутация названа «омикрон». В ВОЗ заявили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса-1

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что версию «омикрон» ПЦР-тесты распознают. Но насколько опасен вирус, непонятно. На изучение потребуется время.

Из-за роста заболеваемости COVID в Европе вводят новые ограничения, а в Австралии запретили въезд из 9 африканских стран. Подробнее здесь.

# Коронавирус # Фотофакт

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