Мутация названа «омикрон». В ВОЗ заявили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса

ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма COVID-19. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но уже известно, что штамм есть и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма COVID-19. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но уже известно, что штамм есть и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что версию «омикрон» ПЦР-тесты распознают. Но насколько опасен вирус, непонятно. На изучение потребуется время.
Из-за роста заболеваемости COVID в Европе вводят новые ограничения, а в Австралии запретили въезд из 9 африканских стран. Подробнее здесь.