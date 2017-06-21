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Мусорная катастрофа во Львове: власти опасаются эпидемий тифа и холеры

21 июня 2017 07:54
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Новости Украины. Во Львове не исключают возможность эвакуации всех детей из-за мусорной катастрофы. Причина – в высоком риске инфекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мусорная катастрофа во Львове: власти опасаются эпидемий тифа и холеры-1

В конце весны после сильного ливня содержимое городских свалок поплыло по улицам. Запах, мухи, крысы и просто грязь – местная власть и жители намерены обращаться за помощью в международные организации.

Мусорная катастрофа во Львове: власти опасаются эпидемий тифа и холеры-4

Мусорная катастрофа во Львове: власти опасаются эпидемий тифа и холеры-6

Ранее Львов посетили представители Министерства здравоохранения Украины. Ознакомившись с ситуацией, чиновники выразили опасения, что в городе могут произойти вспышки эпидемий тифа или холеры.

# Фотофакт # Охрана природы

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