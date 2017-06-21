Мусорная катастрофа во Львове: власти опасаются эпидемий тифа и холеры

Новости Украины. Во Львове не исключают возможность эвакуации всех детей из-за мусорной катастрофы. Причина – в высоком риске инфекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце весны после сильного ливня содержимое городских свалок поплыло по улицам. Запах, мухи, крысы и просто грязь – местная власть и жители намерены обращаться за помощью в международные организации.