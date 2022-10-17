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Мурашки по коже. На границе Бразилии и Аргентины проснулся полностью пересохший водопад

17 октября 2022 09:59
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Перенесемся на границу Бразилии и Аргентины, где располагается одно из новых природных чудес нашей планеты. На реке Игуасу ожил комплекс водопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мурашки по коже. На границе Бразилии и Аргентины проснулся полностью пересохший водопад-1

Объемы его потоков выросли в 10 раз. Средний уровень расхода воды превысил 16 миллионов литров.

Мурашки по коже. На границе Бразилии и Аргентины проснулся полностью пересохший водопад-4

Водопад и прилегающая к нему территория – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приблизительно раз в 40 лет он полностью пересыхает. Случилось это и минувшим летом. Теперь из-за продолжительных проливных дождей на юге Бразилии водопад набрал полную силу. Он состоит из множества отдельных потоков, число которых может доходить до 275.

# Природные явления # Фотофакт

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