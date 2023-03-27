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«Можно заметить много пенсионеров». Фестиваль миниатюрных железных дорог провели в Лондоне

27 марта 2023 14:56
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Новости Великобритании. Фестиваль миниатюрных железных дорог прошел в Лондоне. Мастера старейшего в Британии клуба моделирования представили более 40 инсталляций. Объединение даже внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Большинство из его участников не имеют прямого отношение к железным дорогам. Движет ими, скорее, любовь к путешествиям, да и процесс создания моделей увлекает.

«Можно заметить много пенсионеров». Фестиваль миниатюрных железных дорог провели в Лондоне-1

Фил Паркер, участник фестиваля:
Людей, которые занимаются моделированием железных дорог, невероятно много. Справедливости ради отмечу: это, как правило, хобби людей постарше. Здесь можно заметить много пенсионеров.

«Можно заметить много пенсионеров». Фестиваль миниатюрных железных дорог провели в Лондоне-4

Фестиваль миниатюрных железных дорог в Лондоне – одно из крупнейших мероприятий своего рода в стране. Многие из посетителей – частные коллекционеры, которые присматривают себе интересные экземпляры.

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# Фестиваль # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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