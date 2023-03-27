«Можно заметить много пенсионеров». Фестиваль миниатюрных железных дорог провели в Лондоне

Новости Великобритании. Фестиваль миниатюрных железных дорог прошел в Лондоне. Мастера старейшего в Британии клуба моделирования представили более 40 инсталляций. Объединение даже внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Большинство из его участников не имеют прямого отношение к железным дорогам. Движет ими, скорее, любовь к путешествиям, да и процесс создания моделей увлекает.

Фил Паркер, участник фестиваля:

Людей, которые занимаются моделированием железных дорог, невероятно много. Справедливости ради отмечу: это, как правило, хобби людей постарше. Здесь можно заметить много пенсионеров.