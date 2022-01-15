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Можно пообщаться с попугаями. В Таиланде открыли кафе, в котором компанию посетителям составляют птицы

15 января 2022 12:04
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Новости Таиланда. В Бангкоке открыли кафе, где компанию посетителям составляют 110 птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Можно пообщаться с попугаями. В Таиланде открыли кафе, в котором компанию посетителям составляют птицы-1

Живой интерьер – возможность поближе познакомиться с пернатыми и разделить с ними трапезу. Впрочем, щебечущая братия окружает не только в помещениях. Во внутреннем дворике кафе также есть клетки. Там же расхаживают всем знакомые домашние гуси и утки, привлекая к себе не меньше внимания, чем экзотические обитатели джунглей.  

# Человек и животные # Фотофакт

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