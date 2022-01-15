Можно пообщаться с попугаями. В Таиланде открыли кафе, в котором компанию посетителям составляют птицы

Живой интерьер – возможность поближе познакомиться с пернатыми и разделить с ними трапезу. Впрочем, щебечущая братия окружает не только в помещениях. Во внутреннем дворике кафе также есть клетки. Там же расхаживают всем знакомые домашние гуси и утки, привлекая к себе не меньше внимания, чем экзотические обитатели джунглей.