Может начаться отток кадров за рубеж. В Украине медики требуют поднять зарплаты

Новости Украины. На улицы Киева вышли медработники. Они требуют поднять зарплаты и увеличить выплаты в случае заболевания COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек собрались сначала на майдане Незалежности, затем перешли к зданиям Кабинета министров и Верховной Рады.