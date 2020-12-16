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Может начаться отток кадров за рубеж. В Украине медики требуют поднять зарплаты

16 декабря 2020 18:31
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Новости Украины. На улицы Киева вышли медработники. Они требуют поднять зарплаты и увеличить выплаты в случае заболевания COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек собрались сначала на майдане Незалежности, затем перешли к зданиям Кабинета министров и Верховной Рады.

Может начаться отток кадров за рубеж. В Украине медики требуют поднять зарплаты-1

Сегодня, по словам врачей, зарплата среднего медперсонала составляет 4-5 тысяч гривен, а это менее 500 белорусских рублей.

Если власти не обратят внимание на их проблемы, то начнется отток кадров за рубеж.

С аналогичными требованиями вышли на улицы и медсестры во Львове.

Может начаться отток кадров за рубеж. В Украине медики требуют поднять зарплаты-4

Тем временем 16 декабря на майдане Незалежности продолжилась акция протеста бизнесменов. Около 500 частных украинских предпринимателей выступают против карантинных ограничений.

Палаточный лагерь в центре Киева. На майдане протестовали предприниматели

Может начаться отток кадров за рубеж. В Украине медики требуют поднять зарплаты-7

15 декабря для разгона демонстрантов полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате столкновений между участниками акции и полицией пострадали около 40 правоохранителей.

# Акции протеста # Фотофакт

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