Может начаться отток кадров за рубеж. В Украине медики требуют поднять зарплаты
Новости Украины. На улицы Киева вышли медработники. Они требуют поднять зарплаты и увеличить выплаты в случае заболевания COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько десятков человек собрались сначала на майдане Незалежности, затем перешли к зданиям Кабинета министров и Верховной Рады.
Сегодня, по словам врачей, зарплата среднего медперсонала составляет 4-5 тысяч гривен, а это менее 500 белорусских рублей.
Если власти не обратят внимание на их проблемы, то начнется отток кадров за рубеж.
С аналогичными требованиями вышли на улицы и медсестры во Львове.
Тем временем 16 декабря на майдане Незалежности продолжилась акция протеста бизнесменов. Около 500 частных украинских предпринимателей выступают против карантинных ограничений.
Палаточный лагерь в центре Киева. На майдане протестовали предприниматели
15 декабря для разгона демонстрантов полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате столкновений между участниками акции и полицией пострадали около 40 правоохранителей.