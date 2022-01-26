Может грозить банкротство. «Беларуськалий» потребовал от Литвы компенсацию за прекращение транзита

«Беларуськалий» направил официальное требование «Литовским железным дорогам» о выполнении договорных обязательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В противном случае компания будет добиваться полного возмещения убытков, включая компенсации иностранным партнерам, которые по вине Вильнюса не получили продукцию белорусского предприятия.

В «Литовских железных дорогах» подтвердили получение официального письма, но не сообщили, о какой сумме идет речь. Ранее там заявили, что иски о возмещении убытков будут огромными. И если будет удовлетворено хоть одно требование, «Литовским железным дорогам» грозит банкротство. В свою очередь в парламенте заявили, что ущерб экономике Литвы в результате расторжения договора может составить от одного до нескольких миллиардов евро.

Напомним, документ был подписан в 2018 году на пять лет и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год. Однако литовская сторона объявила о прекращении транзита с 1 февраля.