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Может грозить банкротство. «Беларуськалий» потребовал от Литвы компенсацию за прекращение транзита

26 января 2022 08:09
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«Беларуськалий» направил официальное требование «Литовским железным дорогам» о выполнении договорных обязательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В противном случае компания будет добиваться полного возмещения убытков, включая компенсации иностранным партнерам, которые по вине Вильнюса не получили продукцию белорусского предприятия.  

Может грозить банкротство. «Беларуськалий» потребовал от Литвы компенсацию за прекращение транзита-1

В «Литовских железных дорогах» подтвердили получение официального письма, но не сообщили, о какой сумме идет речь. Ранее там заявили, что иски о возмещении убытков будут огромными. И если будет удовлетворено хоть одно требование, «Литовским железным дорогам» грозит банкротство. В свою очередь в парламенте заявили, что ущерб экономике Литвы в результате расторжения договора может составить от одного до нескольких миллиардов евро.  

Напомним, документ был подписан в 2018 году на пять лет и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год. Однако литовская сторона объявила о прекращении транзита с 1 февраля.  

Может грозить банкротство. «Беларуськалий» потребовал от Литвы компенсацию за прекращение транзита-4

Как будут решать вопрос поставки удобрений, читайте здесь.  

# Международная политика # Фотофакт

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