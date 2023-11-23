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Мост через Ниагарский водопад перекрыли после взрыва на американской стороне

23 ноября 2023 08:53
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Мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мост через Ниагарский водопад перекрыли после взрыва на американской стороне-1

Как отметили местные власти, инцидент произошел с автомобилем, который направлялся в Нью-Йорк. Во время взрыва машины, а она числилась в угоне, погибли два человека. Ранения получил пограничник. СМИ сообщают, что прямых свидетельств связи с терроризмом нет, но расследование продолжается, и позиция следствия может измениться.

# Взрыв # Фотофакт

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