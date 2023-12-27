Москва заявляет о готовности помочь Баку и Еревану закончить мирный договор

Россия готова выступить помощником в работе над соглашением о мире между Азербайджаном и Арменией, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Известия».

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своего интервью для телеканала отметил, что для Москвы является важным, чтобы два партнера и союзника РФ завершили подготовку мирного договора, ведь от этого зависит мир и стабильность на Кавказе. Тем более, как подчеркнул представитель Кремля, обе стороны неоднократно официально заявляли, что готовы завершить работу нам мирным договором.

При этом Песков акцентировал внимание, что Москва готова оказывать именно содействие в налаживании отношений между Баку и Ереваном, а не навязывает посредничество.

