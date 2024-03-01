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Москалькова: РФ готова передать тела погибших при крушении Ил-76

01 марта 2024 08:18
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Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале упрекнула Вашингтон в агрессии, прокомментировав заявление главы Пентагона о возможности столкновения между Россией и НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

«Зато теперь все видят, кто агрессор – это Вашингтон», – написала Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что РФ не несет угрозы и не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые угрожают ее интересам. Также она выразила обеспокоенность деятельностью НАТО у западных границ России и увеличением численности сил Альянса в Европе. Захарова отметила, что Россия открыта для диалога на равных с НАТО, но Западу следует прекратить процесс милитаризации континента.

В МИД РФ также обратили внимание, что Россия вместе с остальными государствами, включая Китай, выступают за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и его использования в мирных целях. Они также отметили, что США и их единомышленники по-прежнему стараются превратить космос в новую арену для конфликтов, а главными оппонентами выступают Россия и Китай.

# Международная политика # Мария Захарова

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