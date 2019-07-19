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Мощный взрыв прогремел возле университета в Кабуле

19 июля 2019 08:06
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Новости Афганистана. Магнитная бомба, прикреплённая к автомобилю, взорвалась в тот момент, когда машина подъехала к группе студентов, ожидающих начала экзамена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мощный взрыв прогремел возле университета в Кабуле-1

В результате инцидента погибли 6 человек. В больницы с различными ранениями доставлены 25 учащихся. На месте трагедии работают медики и правоохранители.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Мощный взрыв прогремел возле университета в Кабуле-4

# Взрыв # Фотофакт

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