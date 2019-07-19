Мощный взрыв прогремел возле университета в Кабуле

Новости Афганистана. Магнитная бомба, прикреплённая к автомобилю, взорвалась в тот момент, когда машина подъехала к группе студентов, ожидающих начала экзамена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента погибли 6 человек. В больницы с различными ранениями доставлены 25 учащихся. На месте трагедии работают медики и правоохранители.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.