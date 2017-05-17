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Мощный взрыв на пороховом заводе  в Польше: под завалами могут находиться люди

17 мая 2017 13:06
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Новости Польши. Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе  в Польше. ЧП произошло в городе Монкольно, на юго-востоке страны. В результате взрыва предприятие было полностью разрушено. По последним данным, около 17 человек получили различные ранения. Трое из них госпитализированы. Еще два человека, вероятно, находятся под завалами. Специалисты считают, что рабочие могли выжить.

В данный момент на месте происшествия работают 6 спасательных бригад. Ожидается прибытие специализированной техники для разбора завалов. Что стало причиной трагедии, пока не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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