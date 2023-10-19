Новости Великобритании. Мощный шторм обрушился на Великобританию. Он принес с собой ураганный ветер и сильные дожди. На севере страны за один день выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы многих городов ушли под воду. В некоторых частях Шотландии объявлен красный – высший уровень опасности. Приостановлено паромное и железнодорожное сообщение. Введены ограничения скорости на автомагистралях. При этом людей призывают отказаться от поездок на автомобилях и по возможности не выходить из дома. В состояние полной готовности приведены все экстренные службы и аварийные бригады. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ветер только усилится, что может привести к разрушениям и проблемам с подачей электричества.