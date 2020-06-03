Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи

Новости Индии. Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в Мумбаи из-за приближающегося циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в Мумбаи из-за приближающегося циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои дома покинули жители прибрежных районов города и прилегающих регионов. Вывозят людей в безопасные места и в соседних регионах штата Махараштра, а также Гуджарат.
Власти предупреждают граждан о надвигающемся шторме, советуют не выходить на улицу и быть готовыми к отключению электричества. «Нисарга» – второй тропический циклонный шторм, который обрушится на Индию за последнее время.