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Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи

03 июня 2020 08:35
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Новости Индии. Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в Мумбаи из-за приближающегося циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи-1

Свои дома покинули жители прибрежных районов города и прилегающих регионов. Вывозят людей в безопасные места и в соседних регионах штата Махараштра, а также Гуджарат.

Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи-4

Власти предупреждают граждан о надвигающемся шторме, советуют не выходить на улицу и быть готовыми к отключению электричества. «Нисарга» – второй тропический циклонный шторм, который обрушится на Индию за последнее время.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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