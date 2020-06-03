Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи

Новости Индии. Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в Мумбаи из-за приближающегося циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои дома покинули жители прибрежных районов города и прилегающих регионов. Вывозят людей в безопасные места и в соседних регионах штата Махараштра, а также Гуджарат.