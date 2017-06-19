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Мощный пожар в Португалии: погибли свыше 60 человек

19 июня 2017 08:52
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Новости Португалии. В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров – крупнейшему стихийному бедствию в истории страны. По официальным данным, в списках погибших уже свыше 60 человек. Есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный пожар в Португалии: погибли свыше 60 человек-1

Мощные пожары шли стеной на населенные пункты и сжигали буквально все на своем пути: жилые дома, автомобили, парки... Люди просто не успевали спастись из огненной ловушки.

Мощный пожар в Португалии: погибли свыше 60 человек-3

С огнем сражаются почти тысяча пожарных, задействованы сотни единиц спецтехники, в том числе самолеты из Испании и Франции. Но сильный ветер и 40-градусная жара гонят пожары к другим населенным пунктам.

Мощный пожар в Португалии: погибли свыше 60 человек-5

# Пожар # Фотофакт

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