Мощный лесной пожар вышел из-под контроля в Австралии – людей эвакуируют

Более двух тысяч человек эвакуированы в Австралии. В штате Виктория из-под контроля вышел масштабный лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В огне не менее 50 квадратных километров. Жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали на восток. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает бороться с возгоранием. Пожарные остаются в состоянии повышенной готовности. Пока с огнем справиться не удается из-за сильного ветра.