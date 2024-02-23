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Мощный лесной пожар вышел из-под контроля в Австралии – людей эвакуируют

23 февраля 2024 08:34
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Более двух тысяч человек эвакуированы в Австралии. В штате Виктория из-под контроля вышел масштабный лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный лесной пожар вышел из-под контроля в Австралии – людей эвакуируют-1

В огне не менее 50 квадратных километров. Жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали на восток. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает бороться с возгоранием. Пожарные остаются в состоянии повышенной готовности. Пока с огнем справиться не удается из-за сильного ветра.

# Пожар

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