Мощный циклон на побережье Индии: 1,5 млн человек находятся во временных центрах

Новости Индии. Пять человек стали жертвами циклона на восточном побережье Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди погибли в результате падения деревьев и обрушения домов. Под ударом оказались два штата. Более 1,5 миллиона жителей находятся во временных центрах.

Стихия принесла с собой дожди и сильный ветер, скорость которого достигала 140 километров в час. Повреждены и разрушены десятки зданий, размыты дороги, затоплены около 130 деревень. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Для ликвидации последствий разгула стихии в регионы направлены около 5 тысяч человек.