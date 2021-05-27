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Мощный циклон на побережье Индии: 1,5 млн человек находятся во временных центрах

27 мая 2021 12:01
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Новости Индии. Пять человек стали жертвами циклона на восточном побережье Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди погибли в результате падения деревьев и обрушения домов. Под ударом оказались два штата. Более 1,5 миллиона жителей находятся во временных центрах.

Мощный циклон на побережье Индии: 1,5 млн человек находятся во временных центрах-1

Стихия принесла с собой дожди и сильный ветер, скорость которого достигала 140 километров в час. Повреждены и разрушены десятки зданий, размыты дороги, затоплены около 130 деревень. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Для ликвидации последствий разгула стихии в регионы направлены около 5 тысяч человек.

Мощный циклон на побережье Индии: 1,5 млн человек находятся во временных центрах-4

На минувшей неделе во власти мощного циклона было западное побережье страны. Жертвами непогоды стали свыше 150 жителей.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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