Мощные взрывы прогремели в Афганистане: теракты унесли жизни 8 человек, около 80 ранены

Новости Афганистана. Мощные взрывы прогремели в Афганистане. Первый – в Кабуле. Там самодельное взрывное устройство унесло жизни двух человек, еще несколько пострадали. Второй – на севере страны. Бомба сработала на одном из рынков. Погибли, по меньшей мере, шесть человек, получили ранения около 80.

Подробности происшествий на данный момент не известны. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из действующих террористических группировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.