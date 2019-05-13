Мощное землетрясение в Панаме: пострадали не менее 5 человек

Новости Панамы. Не менее пяти граждан пострадали в результате мощного землетрясения в Панаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Панамы. Не менее пяти граждан пострадали в результате мощного землетрясения в Панаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них двое детей и девушка-подросток. Магнитуда подземных толчков составила 6,3, а эпицентр располагался неподалеку от границы с Коста-Рикой. Специалисты подсчитывают нанесенный стихией ущерб. Известно о нескольких разрушенных зданиях.