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Мощное землетрясение в Панаме: пострадали не менее 5 человек

13 мая 2019 07:58
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Новости Панамы. Не менее пяти граждан пострадали в результате мощного землетрясения в Панаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение в Панаме: пострадали не менее 5 человек-1

Среди них двое детей и девушка-подросток. Магнитуда подземных толчков составила 6,3, а эпицентр располагался неподалеку от границы с Коста-Рикой. Специалисты подсчитывают нанесенный стихией ущерб. Известно о нескольких разрушенных зданиях.

# Землетрясение # Фотофакт

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