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Мощное землетрясение в Океании унесло жизни 120 человек

09 марта 2018 11:56
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Новости мира. Масштабная поисково-спасательная операция в Океании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение в Океании унесло жизни 120 человек-1

Регион серьезно пострадал от землетрясения, магнитуда составляла около 7. В результате удара стихии погибли более 120 человек. Многие числятся пропавшими без вести. Несколько тысяч – ранены. Разрушены основные дороги.

Есть опасения схода оползней. Из-за чего во многие деревни спасатели до сих пор не могут добраться. В пострадавших регионах организуются пункты медицинской помощи и раздачи предметов первой необходимости.

Мощное землетрясение в Океании унесло жизни 120 человек-4

# Землетрясение # Фотофакт

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