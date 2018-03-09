Мощное землетрясение в Океании унесло жизни 120 человек

Новости мира. Масштабная поисково-спасательная операция в Океании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион серьезно пострадал от землетрясения, магнитуда составляла около 7. В результате удара стихии погибли более 120 человек. Многие числятся пропавшими без вести. Несколько тысяч – ранены. Разрушены основные дороги.

Есть опасения схода оползней. Из-за чего во многие деревни спасатели до сих пор не могут добраться. В пострадавших регионах организуются пункты медицинской помощи и раздачи предметов первой необходимости.