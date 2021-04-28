Мощное землетрясение произошло в Индии. На многих зданиях и дорогах образовались огромные трещины

Природный катаклизм застал жителей врасплох. Многие в панике выбегали на улицу. В домах раскачивались люстры, с полок в магазинах падали продукты. Из разных частей региона поступают сообщения о разрушениях. В одной из элитных многоэтажек обрушились крыша и стены. На многих зданиях и дорогах образовались огромные трещины.