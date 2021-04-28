Прямой эфир

Мощное землетрясение произошло в Индии. На многих зданиях и дорогах образовались огромные трещины

28 апреля 2021 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Мощное землетрясение произошло в индийском штате Ассам. Магнитуда подземных толчков составила 6,2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение произошло в Индии. На многих зданиях и дорогах образовались огромные трещины-1

Природный катаклизм застал жителей врасплох. Многие в панике выбегали на улицу. В домах раскачивались люстры, с полок в магазинах падали продукты. Из разных частей региона поступают сообщения о разрушениях. В одной из элитных многоэтажек обрушились крыша и стены. На многих зданиях и дорогах образовались огромные трещины.

Мощное землетрясение произошло в Индии. На многих зданиях и дорогах образовались огромные трещины-4

Нанесенный ущерб еще предстоит оценить специалистам. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Половина населения живёт за чертой бедности. На улицы Аргентины вышли сотни протестующих
28 апреля 2021 12:50

Половина населения живёт за чертой бедности. На улицы Аргентины вышли сотни протестующих

В Китае мужчина устроил резню в детском саду. 16 детей получили ранения
28 апреля 2021 12:40

В Китае мужчина устроил резню в детском саду. 16 детей получили ранения

В Вирджинии неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса. Погиб человек
28 апреля 2021 12:28

В Вирджинии неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса. Погиб человек