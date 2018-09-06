Мощное землетрясение обрушилось на Хоккайдо: кадры с места ЧП

Новости Японии. Восемь человек стали жертвами землетрясения на Хоккайдо, более 120 пострадали и около 40 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью с 5 на 6 сентября на самом северном японском острове произошло землетрясение магнитудой 6,7. Очаг находился на глубине около 40 километров. В результате обрушились здания, сошли оползни в различных районах острова.